Регионального оператора отходов в Югре пытаются лишить лицензии

Ханты-Мансийск, , 12:51 — REGNUM Управление Росприроднадзора ХМАО при выдаче лицензии на право обращения с отходами региональному оператору «Югра-Экология» нарушило санитарно-эпидемиологическое законодательство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Надзорное ведомство подало иск с требованием признать незаконным приказ регионального управления Росприроднадзора.

Также грядёт обжалование в Арбитражном суде ХМАО контрактов между департаментом промышленности ХМАО и регоператором «Югра-экология». В данном разбирательстве истцами выступают компании «Рифей» и «Утилитсервис».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Югра на сегодня — единственный на Урале регион, доверивший рынок обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) подконтрольной властям структуре. Это вызывает недовольство фирм с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, за которыми прячутся крупные игроки энергетического рынка.

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