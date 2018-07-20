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Регионального оператора отходов в Югре пытаются лишить лицензии

Экономика

Наряду с мелкими фирмами в суд заявилась региональная прокуратура

Регионального оператора отходов в Югре пытаются лишить лицензии
blickpixel
Мусорные контейнеры

Ханты-Мансийск, 20 июля 2018, 12:51 — REGNUM  Управление Росприроднадзора ХМАО при выдаче лицензии на право обращения с отходами региональному оператору «Югра-Экология» нарушило санитарно-эпидемиологическое законодательство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Надзорное ведомство подало иск с требованием признать незаконным приказ регионального управления Росприроднадзора.

Также грядёт обжалование в Арбитражном суде ХМАО контрактов между департаментом промышленности ХМАО и регоператором «Югра-экология». В данном разбирательстве истцами выступают компании «Рифей» и «Утилитсервис».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Югра на сегодня — единственный на Урале регион, доверивший рынок обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) подконтрольной властям структуре. Это вызывает недовольство фирм с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, за которыми прячутся крупные игроки энергетического рынка.

Читайте ранее в этом сюжете: Конкуренты взялись за провластного регоператора ТКО в Югре?

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