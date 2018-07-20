Вице-премьер Госсовета КНР поведал о целях четвертой экономической переписи

Пекин, , 12:45 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн подчеркнул важность осуществления четвертой государственной экономической переписи во время заседания 20 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Ключевой задачей мероприятия является улучшение качества полученных во время переписи данных, а также — всесторонний взгляд на масштаб, структуру и производительность промышленного и обслуживающего секторов, заявил Хань, который также является членом постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая и главой ведущей группы по надзору за ходом переписи.

Отметим, что Китай в 2018 году начнет проведение четвертой государственной экономической переписи, охватив около 30 млн организаций и субъектов промышленной деятельности, а также 60 млн самозанятых предпринимателей по всей стране.