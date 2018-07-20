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Сбор урожая: в Оренбуржье решается вопрос о введении режима ЧС

Экономика

Неблагоприятные погодные условия создали трудности для аграриев

Сбор урожая: в Оренбуржье решается вопрос о введении режима ЧС
Ван Гог. Урожай в Провансе

Оренбург, 20 июля 2018, 09:18 — REGNUM  В Оренбургской области прорабатывается вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации. Причиной являются неблагоприятные погодные условия, которые создают трудности для заготовки кормов и сбора урожая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Специалисты ежедневно проводят мониторинг ситуации в аграрном секторе. К уборке урожая уже приступили 10 районов, на урожайность пока составляет 16 ц/га. Трудности есть и при заготовке кормов. Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде районов отмечены низкие темпы сенокосных работ.

Вместе с тем в минсельхозе подчеркнули, что с учётом переходящего остатка заготовленных в 2017 году грубых кормов (182 тыс. тонн) и сочных кормов (67,9 тыс. тонн) сельскохозяйственные товаропроизводители войдут в предстоящую зимовку с достаточной кормовой базой.

Погодные условия 2018 года существенно повлияют на урожай. По последним данным, валовый сбор зерна ожидается около 2 млн тонн при средней урожайности 6 ц/га. Ранее прогноз составлял около 2,6 млн тонн. Напомним, в 2017 году Оренбуржье собрало рекордный урожай зерна — более 4 млн тонн.

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