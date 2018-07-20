В Латвии призывают к сотрудничеству с Москвой

Рига, , 09:17 — REGNUM Улучшение отношений между Западом и Россией пойдёт Латвии только на пользу. Об этом заявил бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс. В интервью изданию Dienas Bizness он отметил, что из-за ограничительных мер Вашингтона и Евросоюза против Москвы и российских контрсанкций экономика страны понесла значительные потери.

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«Латвия кричит о санкциях против России, чтобы показать свою крутость»

Так, в транзитной отрасли за последние годы падение произошло на 30%. Также пострадала и отрасль пищевой промышленности, отметил бывший чиновник.

«Поэтому любое улучшение отношений между США и Россией Латвии пойдет только на пользу. Для экономического сотрудничества, для экономики Латвии это хорошая новость. Мы связаны с глобальной экономикой и не оторваны от глобальной политики. Россия по-прежнему является нашим важным торговым партнером и таковым навсегда и останется», — сказал Матисс.

При этом экс-министр призвал к сотрудничеству с Москвой, причём не только в экономическом, но и в политическом плане.

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«Определенно мы это можем. С Россией надо сотрудничать. У нас точно есть возможность не быть такими агрессивными, какими мы были. Мы многое от себя отпугнули таким агрессивным поведением. Мы не можем сотрудничать только экономически, нам нужно считаться с политическим отношением к России. Экономически мы очень зависимы», — добавил Анрийс Матисс.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине, которая сложилась после госпереворота в стране и присоединения Крыма к России в 2014 году. В ответ на это США и страны ЕС ввели ограничительные меры в отношении Москвы. Санкции, затронувшие энергетический, финансовый, промышленный и оборонный сектора, неоднократно продлевались. Последний раз в июле 2018 года, Совет Евросоюза постановил о продлении экономических мер в отношении России до 31 января 2019 года.

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