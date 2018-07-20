Вот это – доступная рыба! На Камчатке лосося продают по 45 рублей

Петропавловск-Камчатский, , 10:02 — REGNUM Свежепойманную горбушу в магазинах Камчатки продают по 45 рублей за килограмм. Акция «Доступная рыба» продлится до 15 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Свежий улов горбуши из Карагинской подзоны прибыл в Петропавловск 19 июля на сейнере «Громобой», и уже сегодня лосось по 45 рублей за килограмм поступил в продажу.

Обычная цена лосося в магазинах Камчатского края — 80−100 рублей за килограмм.

А вот в Хабаровском крае горбуша в магазинах и на рынках пока по «кусачей» цене — 170−190 рублей за килограмм. Подходы горбуши пока слабые.

К сахалинским берегам лосось пока тоже не особенно спешит. Уловы на 15 июля пока ниже прошлогодних. Ученые объясняют это температурными аномалиями. Рыбаки ждут, что лосось «одумается» и рыбалка получится такой, какую и пообещала наука, — очень богатой, что компенсирует отрасли потери безрыбного 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки Дальнего Востока предупредили, что рост цен на топливо сделает рыбу недоступной для населения. В начале июля свежую горбушу в Южно-Сахалинске продавали по 250 рублей за килограмм. Деликатесная сима шла по 350 рублей. В Хабаровске в начале июля за горбушу просили 220−230 рублей, за симу — 550 рублей за килограмм.