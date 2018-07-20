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АЧС дошла до Ивановской области

Экономика

Опасное заболевание выявлено в одном из хозяйств региона

Иваново, 20 июля 2018, 09:07 — REGNUM  Очаг заболевания африканской чумой свиней выявлен в Ивановской области. Вирус был обнаружен в биоматериалах, взятых от павших свиней в одном из хозяйств Савинского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управлении ветеринарии региона. Наличие вируса подтверждено лабораторно 19 июля.

На территории хозяйства в общей сложности содержалось 199 голов свиней разных возрастных групп. На территории хозяйства работают специалисты, которые принимают меры для того, чтобы вирус не распространился. Определяются территории первой и второй угрожаемых зон, проводится подворный обход хозяйствующих субъектов с целью уточнения поголовья домашних свиней.

В правительстве региона в ближайшее время утвердят границы установления карантина и зоны ЧС, запрет на перевозку свиней и продукции свиноводства, в том числе транзитным транспортом. В первой угрожаемой зоне домашние свиньи и продукты свиноводства будут изъяты и уничтожены. Владельцам животных обещают возместить понесенный материальный ущерб на основании рыночной стоимости отчужденных животных и изъятых продуктов животноводства.

Добавим, что ранее вирус АЧС (не опасный для человека, но представляющий большую опасность для отрасли животноводства) обнаружили на крупном животноводческом комплексе в Белгороде. В июле два случая АЧС были зафиксированы в Тверской области.

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Чума свиней
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