Чувашия отдаёт безвозмездно газовые сети на 114 млн рублей

Чебоксары, , 08:27 — REGNUM Чувашия передаёт безвозмездно объекты газового хозяйства из государственной собственности республики в муниципальную собственность. Сети получат Канаш, Марпосадский и Цивильский районы. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На баланс муниципалитетов передаются газопроводы низкого, среднего и высокого давления, подземные и надземные газопроводы, газораспределительные се­ти. В основном данные сети были построены в 1990—2000 годах. Общая протяжённость передаваемых сетей составляет 327 435,5 метров, балансовая стоимость оценена в 114 299 255,5 рублей.

Газовые сети, построенные за счёт республиканских средств, передаются в муниципальную собственность Марпосадского района. Всего — 71 объект газового хозяйства, расположенного на территории муниципалитета. Протяжённость передаваемых сетей составляет 65 568,2 метров, балансовая стоимость — 21 681 130,1 рублей.

Также сети передаются в муниципальную собственность Канаша, всего — 41 объект. Протяжённость сетей — 204 856 метров, балансовая стоимость — 71 599 379,5 рублей.

15 объектов газового хозяйства получит в муниципальную собственность Козловский район. Протяженность передаваемых сетей составляет 57 011,3 метров, балансовая стоимость —20 948 745,9 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, просроченная задолженность потребителей Чувашии за поставленный газ растёт с 2014 года. Общий долг по состоянию на 1 июня 2018 года достиг 2 млрд 347 млн рублей, что на 29% выше, чем было на аналогичную дату прошлого года.

Ранее в интервью ИА REGNUM премьер-министр Чувашии Иван Моторин отмечал, что в 2010—2014 годах республика несколько раз урегулировала задолженность за газ счёт продажи своего имущества или выдачи кредита. Чтобы снять напряжение, в Ядрин, Козловку и Шумерлю зашёл ГУП «Чувашгаз», который отопительный сезон прошёл без наращивания долгов. Кроме того, республика приняла решение выделить Шумерле свыше 200 млн рублей бюджетных инвестиций, Козловке — порядка 80 млн рублей. Помимо этого, в региональном бюджете заложено 50 млн рублей субсидии на урегулирование долгов, по которым есть судебные решения.

«Следующее направление, которое мы предложили газовикам. У нас есть имущество, которое арендуется «Газпромом газораспределением». Это наши сети, построенные в ходе большой газификации. Сегодня мы предлагаем этими сетями наделить должников, то есть муниципалитеты. А газовики могут в рамках исполнительных производств начать с ними диалог урегулированию задолженности», — сказал Иван Моторин.

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