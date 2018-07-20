До конца 2018 года на Дальнем Востоке появится 730 километров новых ЛЭП

Хабаровск, , 08:21 — REGNUM До конца 2018 года на Дальнем Востоке России появится 730 километров новых линий электропередачи. Для повышения надежности электроснабжения с начала 2018 года в ДФО уже введены 225 МВт трансформаторной мощности 90 километров ЛЭП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Министр энергетики России Александр Новак рассказал о перспективах повышения надежности энергоснабжения ДФО на совещании в Хабаровске, посвященном предстоящему отопительному сезону в ДФО.

До конца года в ДФО появятся ещё дополнительно 640 МВт трансформаторной мощности.

«До конца года по объектам генерации планируется ввод ещё трёх газотурбинных установок на Восточной ТЭЦ во Владивостоке», — сказал Новак.

Главной проблемой Дальнего Востока министр Новак назвал раздробленность и обособленность энергетики ДФО от энергосистемы России.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток страдает от дефицита электроэнергии. Президент России Владимир Путин поручил найти максимально качественные решения для обеспечения макрорегиона энергией. Состояние тепловой генерации, по оценкам экспертов «РусГидро», «удручающее», потому что, когда создавали федеральные программы, Дальний Восток обошли. В результате в европейской части страны создано около 30 гигаватт новых мощностей, а на Дальнем Востоке — не создано.