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Министерство коммерции КНР: члены ВТО одобряют политику Китая

Экономика

Кроме того пресс-секретарь подчеркнул, что Китай будет противостоять политике протекционизма и односторонности

Пекин, 20 июля 2018, 08:09 — REGNUM  Седьмой обзор китайской торговой политики Всемирной торговой организацией (ВТО) завершился в Женеве полным успехом, сообщили 19 июля в Министерстве коммерции Китая.

«Рядовой политический обзор привлек сильное внимание, поскольку 70 членов ВТО выступили на мероприятии, поставив новый рекорд… Как резюмировал на конференции постоянный посланник Бенина в ВТО, члены организации одобряют активную роль Китая в ВТО и его вклад в обсуждении инициатив по множеству вопросам», — заявил пресс-секретарь министерства Гао Фэн.

По его словам, подавляющее большинства членов ВТО поддерживают направление развития Китая и его политику, а также вклад в развитие многосторонней торговой системы, включая инициативу «Нового шелкового пути»,

Кроме того пресс-секретарь подчеркнул, что Китай будет противостоять политике протекционизма и односторонности определенного члена организации, которая представляет опасность для мировой экономики и многосторонней торговой системы.

Напомним, что несколько ранее замминистра коммерции Китая Ван Шоувэнь заявлял, что Китай является драйвером развития мировой экономики, и он продолжит двигаться в выбранном направлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Замминистра коммерции КНР: Китай — главный драйвер роста мировой экономики

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