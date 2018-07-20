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На Урале нижнетагильский банк «Тагилбанк» остался без лицензии

Экономика

Подробности, связанные с тем на основании чего было принято решение, не указаны

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 июля 2018, 07:47 — REGNUM  Центробанк России отозвал лицензию акционерного общества «Тагилбанк» из Нижнего Тагила. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 20 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Тагилбанк», — указано в сообщении.

Подробности, связанные с тем на основании чего было принято решение не указаны.

Напомним, что ранее Центробанк России отозвал лицензию «Газбанка» из города Самара, якутского банка «Таатта» и банка «Советский» из города Санкт-Петербург.

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Отзыв лицензий у банков
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