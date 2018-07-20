Королевская креветка и стул из экокожи: в Татарии готовятся к заседанию

Верхнеуслонский район, Татария, , 07:38 — REGNUM Министерство экологии и природных ресурсов Татарии на проведение бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа, который пройдёт в деревне Савино Верхнеуслонскогорайона, планирует потратить почти 2 млн рублей из бюджета региона. В задачи исполнителя, которого выберут на аукционе 30 июля 2018 года, входит также организация питания. В документации уточняется примерное меню, в которое включены королевская креветка, сыр дор блю, медальоны из свиной вырезки, чизкейк из сыра рикотта и другие блюда. А стулья на ужине должны быть обиты или натуральной кожей, или экокожей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена контракта — 1 970 100 рублей, оплатить его должны из бюджета региона. Мероприятие намечено на август, но дата не сообщается. В нём примут участие члены правительства республики, представители бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа, представители федеральных и региональных органов власти Российской Федерации. Место проведения мероприятия не должно быть дальше 10 км от места проживания участников — гостиницы «Дежавю» в деревне Савино Верхнеуслонского района. На сайтах бронирования отмечается, что эта гостиница входит в состав горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Казань», находится в 30 км от Казани вблизи природоохранной зоны Свияжского заповедника. В ней 93 номера, построена в 2003 году.

В задачи исполнителя по контракту входит встреча не менее 60 гостей в аэропорту. При этом оговорено, что «шорты, тапочки — не допускаются», а ответственное лицо должно быть в деловой одежде. Исполнитель также должен будет предоставить не менее четырёх микроавтобусов не ранее 2014 года выпуска с водителем, количество посадочных мест не менее 15. Салон должен быть оборудован мягкими сидениями, кондиционером, минеральной водой. Все три дня проведения мероприятий должен быть предоставлен дежурный автомобиль с водителем.

«Водитель должен всегда быть на связи и быть готовым в любой момент ответить на телефонный звонок. Водитель должен иметь аккуратный внешний вид, деловая одежда (классические брюки и рубашка белого цвета). Запрещено: шорты, тапочки», — отмечается в техническом задании.

Исполнитель обязан предоставить конференц-зал для пленарного заседания не далее 10 км от гостиницы для не менее 100 человек и смежные помещения для проведения кофе-брейков, чайного стола почетных гостей и обеда.

Организация питания гостей также входит в задачи победителя аукциона. В меню упоминаются канапе с сыром дор блю, королевская креветка на овощном тар-таре, медальоны из свиной вырезки с картофелем, лосось с овощами, брускета с томатами конкасе и сыром фета, грушевый чизкейк из сыра рикотта, а кофе зерновой должен быть натуральный жаренный, премиум или высшего сорта.

При организации ужина для участников мероприятия стулья должны иметь обивку из натуральной кожи или экокожи, чайные пары должны быть изготовлены из фаянса или фарфора.

Исполнитель также должен будет в рамках мероприятия организовать культурную программу — мастер-классы по гольфу, командные соревнования по стендовой стрельбе, концертную программу на время проведения торжественного ужина и сувениры — бейсболку с нанесением логотипа мероприятия, игрушку мягконабивную, изображающую животное с тюбетейкой.