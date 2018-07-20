Минфин Чувашии возьмёт 2 млрд рублей кредита

Чебоксары, , 07:20 — REGNUM Министерство Чувашии планирует взять 2 млрд рублей коммерческого кредита на покрытие дефицита республиканского бюджета и погашения долговых обязательств региона. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Министерство финансов объявило электронный аукцион на право заключить контракт на оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии в сумме 2 млрд рублей. Услуги по предоставлению кредита в 2018 — 2020 годах оценены в 293,6 млн рублей.

«Начальная (максимальная) цена контракта формируется в виде процентов за пользование кредитом, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере 7,34 процентов годовых. Установление дополнительных комиссий и любых иных платежей, помимо процентной ставки за пользование кредитом не допускается», — отмечается в документе.

Кредит нужен для финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашии, а также для погашения долговых обязательств республики. Срок использования кредитной линии — с момента заключения контракта до 2 февраля 2019 года. Кредит планируется погасить не позднее 20 августа 2020 года, при этом предусмотрена возможность досрочного возврата.

Отметим, с учётом последнего уточнения доходы республиканского бюджета Чувашии утверждены в размере 47,722 млрд рублей, расходы — в сумме 48,962 млрд рублей. Дефицит установлен в размере 1,240 млрд рублей, что составляет 4,5% общего годового объема доходов республиканского бюджета без учёта объема безвозмездных поступлений. Первоначально предельный объем государственного долга Чувашии был установлен в сумме в сумме 14,44 млрд рублей, объем расходов на обслуживание государственного долга — в размере 500,5 млн рублей.

Напомним, в I полугодии 2018 года доходы республиканского бюджета составили 22,7 млрд рублей, что 8,2% больше аналогичного прошлогоднего уровня. Израсходовано около 18,7 млрд рублей. Бюдет исполнен с профицитом в 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина Чувашии Светлана Енилина, отвечая на на вопрос о кредитах, сообщила, что средневзвешенный госдолг составляет 11 млрд рублей, в течение года «бывает даже спускается до 8 млрд рублей», но на начало года достигает 14 млрд рублей. По её словам, «в конце года привлекаем кредиты, чтобы довести до 14 млрд рублей, согласно утверждённым законам».

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