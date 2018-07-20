Застройщик «рассчитался» с «Татфондбанком» 72 квартирами и дачными сотками

Казань, , 06:00 — REGNUM Обанкроченный год назад «Татфондбанк» вошёл в реестр кредиторов некогда одной из самых крупных строительных компаний Татарии, а ныне банкрота — ООО «Сувар Девелопмент». Арбитражный суд РТ включил в число требований задолженность в сумме более 299,181 млн рублей, которая является долгами по кредитам, обеспеченным залогом имущества — 72 квартирами в жилом доме на улице Чистопольская, 86/10 в Казани и шестью земельными участками в Лаишевском районе. В случае, если долг компания погасить не сможет, то залог отойдёт банку. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд до 26 июля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Часть долга в размере 167 603 835, 63 рубля, из которых 165 000 000 рублей — основной долг и 2 603 835,63 рубля — проценты за пользование кредитом, возникла из кредитного договора от 24 марта 2016 года. Вторая часть долга сформирована по кредитному договору от 1 сентября 2016 года — 101 578 082,2 рубля. Оба договора обеспечены залогом имущества должника, в их числе 72 квартиры в новостройке Ново-Савинского района Казани.

Второе включённое в реестр требование составляет сумму 30 473 424,67 рубля. Долг возник из кредитного договора от 14 сентября 2016 года. Он обеспечен шестью земельными участками в Нармонском сельском поселении Лаишевского района Татарии. Они относятся к землям сельскохозяйственного назначения и предназначены для дачного строительства, площадь наделов варьируется от 60 447 до 709 650 кв. м. Также в роли залога выступает ½ доли в праве на седьмой участок, расположенный там же.

Напомним, компания «Сувар Девелопмент», созданная в октябре 2010 года для строительства жилых домов как генеральный подрядчик, не ведёт деятельности с весны 2017 года. В 2017 году руководитель компании также проходил фигурантом по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Ему даже установили меру пресечения — домашний арест, но в конце марта 2017 года её отменил Верховный суд Татарии.

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В 2017 году для того, чтобы обособиться от скандала, представители инвестиционной компании со схожим названием заявили, что ООО «Сувар Девелопмент» не имеет к ним отношения и из компании ранее было выделено отдельное строительное направление.

Банкротить ООО начали в середине июня 2017 года, когда менее чем за неделю по иску неизвестной компании по небольшой сумме долга в отношении него ввели наблюдение. Очень быстро объём требований кредиторов вырос до нескольких миллиардов и уже к моменту ввода конкурсного производства превысил 5 млрд рублей. Конкурсное производство у компании продлится до 24 сентября 2018 года.

«В судебном заседании и.о. конкурсного управляющего просил продлить срок конкурсного производства на шесть месяцев для взыскания дебиторской задолженности в судебном порядке, рассмотрения судом заявлений об оспаривании сделок должника, утверждения на собрании кредиторов положения о порядке продажи имущества (автомобиля), оценки долгосрочных финансовых вложений балансовой стоимостью 497 194 601,6 рубля и их дальнейшей реализации», — отмечается в определении суда, которым был продлён срок процедуры.

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