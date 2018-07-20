В Курганской области полиция оцепила целый район

Целинное, Курганская область, , 06:01 — REGNUM На автодорогах в юго-восточной части Курганской области выставлены полицейские посты, которые досматривают весь транспорт, идущий из Целинного района. Стражи порядка ищут «мясо из Матвеевки», которое частники могут вывезти на продажу, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события.

Причиной оцепления Целинного района послужила вспышка узелкового дерматита у коров на территории села Матвеевка.

В настоящее время в населённых пунктах Целинного района объявлен карантин, автомобильные подъезды к сёлам оборудуют настилами с дезинфицирующим раствором.

«Болезнь никак не влияет на здоровье людей, но может нанести вред здоровью коров», — заявила журналистам начальник Управления ветеринарии Курганской области Татьяна Сандакова.

Ситуацией уже заинтересовались в полпредстве президента в УФО. По данным пресс-службы представительства, Николай Цуканов потребовал, чтоб руководство Зауралья дважды в неделю информировало его о работе по ликвидация очагов дерматита и вакцинации коров.