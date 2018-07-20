Не 200, а 2000: Банк России соститал фальшивые банкноты

Москва, , 01:01 — REGNUM 16 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей выявлено Банком России, говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что информация о фальшивых деньгах упоминается в отчете за второй квартал 2018 года. Купюры достоинством в 200 рублей пока не подделывали.

Напомним, новые денежные знаки в России были введены в обращение во второй половине 2017 года. В начале 2018 года «Гознак» выпустил мобильное приложение для распознавания поддельных банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей.

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