Пятница, 20 Июля 2018 года
04:41:37 МСК

Не 200, а 2000: Банк России соститал фальшивые банкноты

Экономика

Подделки обнаружены во втором квартале 2018 года

Москва, 20 июля 2018, 01:01 — REGNUM  16 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей выявлено Банком России, говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что информация о фальшивых деньгах упоминается в отчете за второй квартал 2018 года. Купюры достоинством в 200 рублей пока не подделывали.

Напомним, новые денежные знаки в России были введены в обращение во второй половине 2017 года. В начале 2018 года «Гознак» выпустил мобильное приложение для распознавания поддельных банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Распознать подделку купюр поможет новое приложение от Гознака

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новые денежные знаки Банка РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить