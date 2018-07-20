ЦБ: Взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд – большой риск

Москва, , 00:13 — REGNUM Взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд создает потенциал для накопления существенных рисков для экономики, сообщил журналистам Василий Поздышев, зампред Банка России.

«Мы видим, что объемы эти растут и мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд, — сказал Поздышев. — Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля в Росреестре заявили, что в Москве за первое полугодие наблюдается рост ипотечного кредитования.

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