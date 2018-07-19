Экс-министр транспорта России выдвинут в совет директоров «Аэрофлота»

Москва, , 23:40 — REGNUM Правительство России выдвинуло экс-министра транспорта Максима Соколова кандидатом в совет директоров авиакомпании «Аэрофлот». Соответствующее распоряжение от 18 июля за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева обнародовала сегодня пресс-служба правительства.

Ещё семь кандидатов, предложенных кабинетом министров, входят в действующий состав совета. В их числе гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, неисполнительный директор «Аэрофлота» Дмитрий Песков, первый зампредседателя Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, президент «Объединённой авиастроительной компании» Юрий Слюсарь, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и управляющий директор «Ренессанс Брокера» Игорь Каменской.

Ранее в июле в СМИ уже появлялась информация о том, что Максим Соколов может включиться в борьбу за пост генерального директора «Аэрофлота». Как писала газета «Коммерсантъ», полномочия действующего главы компании Виталия Савельева истекают в октябре, а директива о его переназначении пока ещё не подписана в правительстве.

Напомним, что 51,17% акций ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» принадлежит государству, ещё 3,5% — госкорпорации «Ростех». Институциональные инвесторы владеют 34,8% акций компании, физические лица — 5,6%, менеджмент «Аэрофлота» — 0,1%.

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