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Fortune включил Павла Дурова в список самых влиятельных молодых бизнесменов

Экономика

Основатель Telegram занял в рейтинге 25-е место

Fortune включил Павла Дурова в список самых влиятельных молодых бизнесменов
TechCrunch
Павел Дуров

Москва, 19 июля 2018, 22:52 — REGNUM  Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров вошёл в список самых влиятельных людей до 40 лет в бизнесе («40 Under 40») по версии американского журнала Fortune.

33-летний Павел Дуров попал в ежегодный рейтинг издания впервые и занял в нём 25-ю строчку.

«Его называли «русским Марком Цукербергом», но пришло время отбросить этот эпитет и признать собственные достижения Дурова», — отмечают составители рейтинга.

Первые же три места в списке заняли Первые места в рейтинге заняли создатель Instagram Кевин Систром, основатель Facebook Марк Цукерберг и сооснователи сервиса заказа такси Lyft Логан Грин и Джон Циммер.

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