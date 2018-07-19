Пятница, 20 Июля 2018 года
04:44:33 МСК

В пяти областях Украины зафиксированы новые случаи свиной чумы

Экономика

Проводятся мероприятия по локализации очагов инфекции

В пяти областях Украины зафиксированы новые случаи свиной чумы

Киев, 19 июля 2018, 22:19 — REGNUM  В течение прошлой недели, с 9 по 16 июля, в пяти областях Украины были зафиксированы семь случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС), заявили 18 июля в Госпродпотребслужбе Украины.

Два случая были зафиксированы в Одесской, Херсонской, Ровенской, Черкасской и Сумской областях.

«В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и предотвращению распространения возбудителя», — рассказали в Госпродпотребслужбе.

Напомним, как заявил депутат Верховной рады Сергей Тригубенко, вспышка АЧС привела к резкому росту импорта свинины на Украину из Бразилии и Нидерландов.

Читайте также: Украина не может обеспечить себя салом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чума свиней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить