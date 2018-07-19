В пяти областях Украины зафиксированы новые случаи свиной чумы

Киев, , 22:19 — REGNUM В течение прошлой недели, с 9 по 16 июля, в пяти областях Украины были зафиксированы семь случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС), заявили 18 июля в Госпродпотребслужбе Украины.

Два случая были зафиксированы в Одесской, Херсонской, Ровенской, Черкасской и Сумской областях.

«В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и предотвращению распространения возбудителя», — рассказали в Госпродпотребслужбе.

Напомним, как заявил депутат Верховной рады Сергей Тригубенко, вспышка АЧС привела к резкому росту импорта свинины на Украину из Бразилии и Нидерландов.

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