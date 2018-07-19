СГК в Барнауле работает с лучшими управляющими компаниями

Барнаул, , 10:02 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) выбрала лучших партнеров по итогам прошедшего полугодия. Энергетики определили по десять лучших управляющих организаций и ТСЖ основываясь на их платежной дисциплине и ответственном подходе к подготовке управляемого жилого фонда к следующей зиме.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, выбранные компании обслуживают 211 барнаульских многоэтажек — это порядка 8% от общего числа домов, получающих тепло и горячую воду от Сибирской генерирующей компании в Барнауле.

Возглавляет рейтинг лучших управляющих организаций УК «СтройгазКомСервис». Компания оплачивает полученный жителями обслуживаемых домов ресурс вовремя и в полном объеме и не имеет задолженности. Традиционно в рейтинг лучших попадают управляющие компании, обслуживающие новые микрорайоны города. Это «Жилищная коммунальная инициатива», «Коммунальная инициатива» и «Инитиум» (ранее носила название УК «Инициатива). В совокупности эти организации обслуживают 62 многоквартирных дома.

Также в число лучших управляющих компаний попали «Город», «Любимый город», «Коммунальная перспектива», «УК Сервис», «ЖЭУ №30» и «Фирма ПЖЭТ-2».

Среди товариществ собственников жилья, по мнению энергетиков, наиболее надежными являются «Молодежное», «153», «Наш дом», «На Никитинской», «Шинник», «Домовой», «Перспектива» и «Уют-62», а также ЖСК-167 и ЖСК-97.

Как отмечают в теплосбытовом подразделении СГК в Барнауле, эти компании ответственно подходят к организации своей работы. Сотрудничая с теплосетевым подразделением энергохолдинга, эти компании показывают себя ответственными и компетентными. Обслуживаемые ими дома вовремя и качественно готовятся к отопительному сезону, выполняют все предписания инспекторов и тем самым гарантируют своим жильцам получение качественного ресурса в виде горячей воды и тепла.