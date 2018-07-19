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Почти 30% посевов уничтожены стихией в Карачаево-Черкесии

Экономика

Ливни и засуха повредили посевы на площади более 17 тыс. гектаров

Почти 30% посевов уничтожены стихией в Карачаево-Черкесии
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Непогода

Черкесск, 19 июля 2018, 20:03 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии пострадали от погодных аномальных явлений летом 2018 года около 30% всех посевов. Больше других понесли ущерб сельскохозяйственные предприятия пяти районов, сообщили ИА REGNUM в региональном минсельхозе.

В Адыге-Хабльском, Ногайском и Хабезском районах погибли от длительной засухи около 14,5 тыс. гектаров посевов, что составляет 27,2% от общей засеянной сельхозкультурами площади.

Еще в двух районах — Карачаевском и Малокарачаевском, а также в пострадавшем от засухи Адыге-Хабльском районе уничтожены ливневыми дождями со шквалистым ветром, обрушившимися 1 июля, более 2,6 тыс. гектаров.

Ущерб, нанесенный в результате неблагоприятных погодных условий хозяйствам Карачаево-Черкесии, еще предстоит подсчитать.

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Жара, засуха
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