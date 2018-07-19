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Транзит сжиженного газа из Белоруссии на Украину вырос на треть

Экономика

Российский бизнес использует Белоруссию в качестве посредника

Транзит сжиженного газа из Белоруссии на Украину вырос на треть
Krish Dulal
Сжиженный газ

Минск, 19 июля 2018, 20:08 — REGNUM  С января по июнь 2018 года объемы поставок сжиженного газа из Белоруссии на Украину выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил 19 июля портал «Энергетический корреспондент» со ссылкой на консалтинговую группу «А-95».

При этом кратно возрос железнодорожный экспорт сжиженного газа из России — если в 2016 году в месяц он составлял около 20 тыс. тонн, то во втором полугодии 2017 года — 56 тыс. тонн в месяц.

Напомним, что во второй половине 2017 года Россия ввела систему разрешений для прямых поставок сжиженного газа на Украину. Таким образом, российские компании используют Белоруссию для реэкспорта газа на Украину.

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