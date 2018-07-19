Архангельску необходим пересмотр портовых сборов для судоремонта — эксперт

Архангельск, , 19:18 — REGNUM Размер портовых сборов для некоторых судов, заходящих в порт Архангельск, необходимо пересмотреть. Об этом на заседании по участников судостроительного кластера Архангельской области заявил директор Базы технического обслуживания АО «Архангельский траловый флот» Иван Влазнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо снизить портовые сборы для судов, заходящих в порт Архангельск не для коммерческих рейсов, а для проведения ремонта. А в настоящее время сумма портовых сборов для всех судов одинакова, — заявил Влазнев. — Развитие направления по привлечению грузовладельцев в порт Архангельска и продвижение города как места перевалки грузов, в том числе, рыбной отрасли, заметно увеличит число судозаходов. А это значит, что увеличится потребность в проведении ремонтных работ».

При этом он подчеркнул, что судоремонтная отрасль нуждается в кооперации усилий по привлечению судовладельцев из других регионов.

«При приобретении нового оборудования предприятие всегда сталкивается с загрузкой», — пояснил представитель АТФ.

Сегодня в доке АТФ сегодня ремонтируются судна государственных и частных структур. В настоящее время ведутся переговоры с судостроительными предприятиями для проведения сервисного обслуживания судов построенных на них. В частности, ведутся переговоры с судостроительной верфью «Пелла» по ремонту буксиров.

«В среднем за год в доке проходят ремонт порядка 17 судов», — сообщил он.