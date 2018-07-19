Четверг, 19 Июля 2018 года
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Дональд Трамп возмущён решением ЕС оштрафовать Google

Экономика

Еврокомиссия обязала компанию выплатить штраф в размере 4,34 млрд евро

Дональд Трамп возмущён решением ЕС оштрафовать Google
Keng Susumpow
Офис компании Google

Вашингтон, 19 июля 2018, 18:40 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп раскритиковал Европейский союз, оштрафовавший американского интернет-гиганта Google за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

«Я же вам говорил! Евросоюз оштрафовал на пять миллиардов долларов одну из наших прекрасных компаний, Google. Они действительно извлекли выгоду из США, но не надолго!» — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, 18 июля Еврокомиссия приняла решение оштрафовать Google на 4,34 млрд евро. Американская корпорация была признана виновной в использовании незаконных методов влияния на производителей электронных устройств на базе Android для предустановки на них своих сервисов и приложений.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,3 млрд евро

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