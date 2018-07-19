Липецкие нарушители заплатили 1,7 млн рублей за вред природе

Липецк, , 18:21 — REGNUM Специалисты управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в первом полугодии 2018 года провели более 1300 проверок требований природоохранного законодательства и выявили 319 нарушений, большинство которых уже устранено. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, нарушителям были назначены административные штрафы на общую сумму 1,7 млн рублей.

Государственные инспекторы обследовали 230 зон санитарной охраны водозаборных скважин, 79 особо охраняемых природных территорий, 294 водных объекта и 62 карьера, а также рассмотрели 450 обращений жителей региона.

Основными нарушениями стали отсутствие нормативно-разрешительной документации на природопользование, невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, сброс отходов на почву. В результате состоявшихся рейдов по муниципальным образованиям и профилактической работы, специалисты предотвратили захламление земель стихийными свалками площадью 19,4 гектара, которые могли бы нанесли ущерб в 37,2 млн рублей.

«Областная власть уделяет большое внимание осуществлению государственного надзора за выполнением экологических правил и норм всеми субъектами, деятельность которых связана с использованием природных ресурсов или влияет на состояние окружающей природной среды», — заявил глава региона Олег Королев.