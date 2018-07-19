Власти Украины по подсказкам МВФ проводят деиндустриализацию — эксперт

Киев, , 17:54 — REGNUM Украина попала под внешнее управление транснациональных компаний и Европейской комиссии. Об этом 19 июля в эфире телеканала NewsONE заявил директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

«В условиях, когда страна находится под управлением транснационального капитала, под управлением Европейской комиссии, любое транснациональное предприятия сюда приходит и чувствует себя как дома. Если мы хотим сохранить независимость, если мы хотим, чтобы у нас был свой крупный бизнес, если мы хотим влиять на экономическую ситуацию у себя, мы должны ориентироваться на свои собственные ресурсы, на свои собственные финансы. Их интерес в том, чтобы вернуть те деньги, которые мы уже задолжали. Смысл работы Международного валютного фонда к этому и сводится… Страна берет в долг у МВФ, чтобы отдать ранее накопленные долги. Эта схема не имеет никакого отношения к развитию украинской экономики», — сказал Стоякин.

По его словам, главная причина экономического спада на Украине — «неправильная экономическая стратегия». Стоякин считает, что правительство Украины следует «подсказкам МВФ», которые ведет к деиндустриализации страны.

«Украина — индустриально-аграрная страна. Причем промышленность играет большую роль. Мы знаем, что никаких аграрных сверхдержав не бывает. Любая страна, которая ориентируется на сельское хозяйство и на добывающую промышленность, все равно остается бедной. Нужно производить продукцию, у которой высокая доля добавленной стоимости, высокотехнологическую продукцию. В Украине есть для этого возможности. Но та политическая и экономическая линии, которые выбраны сейчас по подсказкам МВФ, ведет в совершенно другую сторону», — добавил Стоякин.

Он также пояснил, что уровень коррупции не влияет на экономическое положение Украины, поскольку коррупция есть везде — и в США, и в ЕС.

«Я не склонен преувеличивать значение коррупции, когда речь идет об экономическом положении страны. Коррупция есть везде — в Европейском Союзе, в США, где угодно. Просто она по-разному проявляется, она присутствует на разных уровнях и в разных размерах. Тем не менее, она есть везде и всегда. Поэтому говорить, что проблемы страны исключительно связаны с коррупцией, нельзя… У нас президент постоянно рассказывает, каким решительным образом у нас увеличился бюджет после революции достоинства. В общем-то, он говорит правду, формально — да, он увеличился и стал больше. А уровень жизни населения падает», — констатировал Стоякин.

Напомним, МВФ требует от Украины резко повысить тарифы на газ для населения для предоставления Киеву очередного кредита. В 2014 году правительство Украины резко подняло (фактически в 10 раз) тарифы на газ для населения и промышленности. По состоянию на июнь 2017 года цена на газ для населения Украины составляет 6958 грн (265 долл) за 1000 куб. м (6,958 грн или 0,26 долл за 1 куб. м. газа). С 1.08.2010 по 30.04.2014 на Украине цены на газ были от 0,7254 грн. (0,027 долл) за 1 м.куб.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года между МВФ и Украиной была утверждена четырехлетняя программа расширенного финансирования на сумму около $17,5 миллиарда. МВФ предоставил Украине по этой программе около $8 млрд 380 млн. С начала 2018 года Украина вернула по внешним кредитам $4 млрд. В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 7,5% — до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% — до 2,1 трлн — в гривневом эквиваленте. Это составляет около 72% ВВП Украины. 2019−2021 гг. станут для Украины пиковыми по выплатам внешних долгов.