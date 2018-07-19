После смены формы собственности «Крымэнерго» дадут 9 млрд рублей дотаций

Симферополь, , 17:52 — REGNUM После перехода «Крымэнерго» в новую организационно-правовую форму собственности на реконструкцию сетей из федерального бюджета выделят около 9 млрд рублей. Об этом 19 июля на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Перед предприятием сегодня стоит достаточно много нерешённых вопросов: очередь на подключение к техприсоединениям, которая насчитывает свыше пяти тысяч пользователей, проблемы с переходом на индивидуальные договоры расчётов в садоводческих кооперативах и связанные с деятельностью территориальных отделений компании», — отметил глава РК.

По его словам, предприятию совместно с профильными министерствами и ведомствами необходимо определиться с приоритетностью направлений, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Республики Крым решили реорганизовать госпредприятие «Крымэнерго» в акционерное общество для повышения прозрачности и эффективности его работы. Помимо полного сохранения рабочих мест, чиновники обещают, что смогут обеспечить полное влияние на кадровую политику предприятия.

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