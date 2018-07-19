Борис Кагарлицкий: Правительство РФ совершило неолиберальный каминг-аут

Москва, , 17:57 — REGNUM Российское правительство не изменило курса, а просто перестало врать и призналось, что продолжило идти тем же порочным неолиберальным курсом, которым шло прежде, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, объявившего об отказе РФ от политики импортозамещения и о том, что на первый план вышло наращивание экспорта.

«Всё, что происходит последние два-три месяца, я определил бы классическим термином каминг-аут, — констатировал Кагарлицкий. — Правительство никогда ни от чего не отказывалось. Просто сейчас оно призналось, что всё время они были людоедскими неолибералами и врагами России. Это коллективный, весёлый, публичный каминг-аут. Никакой другой логики в этом нет. И никакой смены курса нет. Они просто перестали врать».

При этом позицию самого Орешкина Кагарлицкий назвал классической неолиберальной концепцией, смысл которой сводится к тому, что думать надо об экспорте, а вовсе не о повышении жизненного уровня и росте заработных плат.

«Экспортная ориентация является простейшим и быстрейшим способом при одновременном подавлении социальных прав внутри страны привлечь на свою сторону мобильный капитал, то есть тот капитал, который перемещается из страны в страну в поисках наиболее благоприятных условий, — объяснил Кагарлицкий. — В чём здесь минус? Минус в том, что не происходит долгосрочных и стратегических прорывов в плане развития».

При этом глава ИГСО уточнил, что тактических успехов на этом пути достигнуть можно.

«Если вы нашли нишу на международном рынке, которая почему-то на данный момент оказалась свободной или внезапно возникла, и вы в неё вписались, то вы можете добиться определённых тактических успехов», — считает Кагарлицкий.

Однако для того, чтобы это стало возможным, нужны два условия.

«Во-первых, вся мировая экономика должна быть на подъёме, чтобы такие ниши открывались, — отметил он. — И во-вторых, вам нужно найти новые, ещё никем не занятые ниши. А при отсутствии двух этих обязательных условий такая стратегия приводит не просто к негативным последствиям, а, как правило, к социально-экономическим провалам и деградации страны».

Более того, все страны, которые успешно завоевывали внешние рынки, начинали именно с масштабного импортозамещения. Классический пример — США. Вся история успеха этого государства, как полагает глава ИГСО, это история импортозамещения, ориентированного на внутренний рынок при относительно высокой заработной плате.

«Американская зарплата в XIX веке была не просто самой высокой в развитом мире — она удивляла европейцев, — отметил Кагарлицкий. — Американцы были при этом страшными протекционистами. Сторонниками свободной торговли они стали в тот момент, когда уже заняли доминирующие позиции и не хотели, чтобы кто-то другой повторил их успех. Вся стратегия, предлагаемая нынче МВФ, сводится к одному: «Ни в коем случае не повторяйте тех действий, которые нас привели к успеху».

Итогом той политики, о которой объявил Орешкин, по мнению Кагарлицкого, станет дальнейшая деградация российской экономики.

Напомним, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» заявил о том, что на смену политике импортозамещения в РФ пришла политика по наращиванию экспорта.

«Мне кажется, импортозамещение — это уже такая тема немного из прошлого, — сказал Орешкин. — Это мы в 2014—2015 годах активно обсуждали. Сейчас в российской экономической повестке, например, тема экспорта и выхода на внешние рынки имеет гораздо большую роль. У нас есть национальный проект по экспорту, у нас нет национального проекта по импортозамещению».