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«Крымэнерго» намерены отдать в частные и эффективные руки

Экономика

Чиновники обещают сохранить рабочие места и повысить прозрачность предприятия

Симферополь, 19 июля 2018, 17:45 — REGNUM  Власти Крыма решили реорганизовать в акционерное общество госпредприятие «Крымэнерго», мотивируя это необходимостью повышения прозрачности и эффективности работы главного распределителя электроэнергии полуострова. Об этом 19 июля на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Перед нами стоит важная задача — сделать деятельность компании прозрачной и повысить эффективность выполняемых работ… ГУП РК «Крымэнерго» будет реорганизовано в акционерное общество при полном сохранении рабочих мест. Доля Республики Крым составит 50%, что позволит обеспечить полное влияние на кадровую политику предприятия», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года бывший гендиректор предприятия Виктор Плакида ушёл в отставку из-за проблем с успеваемостью и реализацией федеральной целевой программы, которые привели к большим убыткам.

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