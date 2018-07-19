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Брянская область хочет обновить рекорд по производству картофеля

Экономика

В регионе начали собирать ранний картофель

Брянск, 19 июля 2018, 17:44 — REGNUM  В Брянской области началась уборка картофеля ранних сортов. По данным на 19 июля, в регионе собрали 1,3 тонн картофеля, урожайность составила почти 237 центнеров с гектара, сообщила пресс-служба правительства региона. Приступили к уборке уже два района — Жирятинский и Стародубский.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в области планируют собрать примерно 1,7 млн тонн. Таким образом, результат прошлого года, когда аграрии выкопали 1,5 млн тонн, хотят улучшить на 200 тонн.

ИА REGNUM напоминает, что в Брянской области собирается примерно 14% картофеля, произведенного в России.

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