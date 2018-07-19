Освоение Харьягинского месторождения продлили на 13 лет

Нарьян-Мар, , 17:40 — REGNUM Соглашение, в рамках которого осуществляется освоение Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком АО, продлено на 13 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Со стороны Российской Федерации Дополнение подписали министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский, со стороны инвестора — представители группы компаний АО «Зарубежнефть», «Статойл Харьяга АС», «Тоталь Разведка Разработка Россия» и АО «Ненецкая нефтяная компания». Также в церемонии подписания принял участия заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин.

«Для Ненецкого автономного округа подписание соглашения о продлении срока действия Харьягинского СРП — это, безусловно, позитивная новость. На сегодняшний день с учетом проведенной совместной работы по оптимизации производственных издержек доходы бюджета региона практически на треть состоят из поступлений от реализации Харьягинского СРП. С начала текущего года в казну округа уже поступило 3,4 млрд рублей в рамках соглашения, еще более 2,3 млрд мы рассчитываем получить до конца текущего года. Продление соглашения еще на 13 лет дает нам возможность сохранять на должном уровне меры социальной поддержки жителей региона и реализовывать на территории округа серьезные инфраструктурные проекты», — сообщил после подписания соглашения глава НАО Александр Цыбульский.

За время работы проекта суммарные поступления в бюджетную систему Российской Федерации превысили $ 3,8 млрд. С учетом отдельного налогового регулирования Харьягинского СРП и достигнутой экономической эффективности оператора доходы государства с каждой тонны нефти, добываемой на Харьягинском месторождении, выше общего режима налогообложения почти на $ 14, а в сравнении с соседними месторождениями в регионе, применяющими льготный налоговый режим, доход государства выше с каждой тонны на $ 70.

Справка:

Харьягинское СРП — один из трех действующих в России проектов, реализуемых на основе соглашений о разделе продукции (СРП). Соглашение вступило в силу в январе 1999 года и было заключено на 20 лет с правом продления на 13 лет. Объем добычи Харьягинского СРП составляет 1,45 млн тонн в год, с 1999 года накопленная добыча составляет свыше 20 млн тонн нефти. Сторонами соглашения являются Российская Федерация в лице Правительства РФ и администрации Ненецкого автономного округа, а также инвестор. С 2016 года доли участников распределились следующим образом: Группа компаний АО «Зарубежнефть» — 40% (функции оператора), «Статойл Харьяга АС» — 30%, «Тоталь Разведка Разработка Россия» — 20% и АО «Ненецкая нефтяная компания» — 10%.

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