Мусоросортировочный завод в Симферополе проработает не более трёх лет – мэр

Симферополь, , 17:18 — REGNUM Завод для сортировки мусора в Симферополе проработает не более трёх лет. Об этом 19 июля на пресс-конференции в Симферополе заявил глава администрации города Игорь Лукашёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В связи с тем, что программа создания на полуострове шести так называемых мусорных кластеров и полигонов пока не реализована, мы установим в промышленной зоне Симферополя, на улице Жени Дерюгиной, временный мусоросортировочный завод. На три года», — отметил глава города.

По его словам, Росприроднадзор сейчас проверяет этот проект.

Напомним, главный мусорный полигон города, расположенный в Каменке был официально закрыт с 2017 года. Тем не менее, позже его вновь начали нелегально использовать.

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