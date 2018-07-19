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Мусоросортировочный завод в Симферополе проработает не более трёх лет – мэр

Экономика

Инвестпроект будет работать до тех пор, пока на полуострове не сформируют мусорные кластеры

Мусоросортировочный завод в Симферополе проработает не более трёх лет – мэр
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Чайка

Симферополь, 19 июля 2018, 17:18 — REGNUM  Завод для сортировки мусора в Симферополе проработает не более трёх лет. Об этом 19 июля на пресс-конференции в Симферополе заявил глава администрации города Игорь Лукашёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В связи с тем, что программа создания на полуострове шести так называемых мусорных кластеров и полигонов пока не реализована, мы установим в промышленной зоне Симферополя, на улице Жени Дерюгиной, временный мусоросортировочный завод. На три года», — отметил глава города.

По его словам, Росприроднадзор сейчас проверяет этот проект.

Напомним, главный мусорный полигон города, расположенный в Каменке был официально закрыт с 2017 года. Тем не менее, позже его вновь начали нелегально использовать.

Читайте ранее в этом сюжете: Симферополь: городской мусор продолжают свозить на закрытый полигон

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