В Ростовской области строят завод стоимостью 1,8 млрд рублей

Ростов-на-Дону, , 17:15 — REGNUM В декабре 2018 года в Ростовской области планируется открыть завод по производству ячеистого бетона автоклавного твердения. Реализацией проекта в Октябрьском сельском районе занимается ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани-Север». Объём инвестиций составляет около 1,8 млрд рублей.

Также известно, что на предприятии будет трудоустроено 65 человек — жителей Персиановского и Кривянского поселений. Новый завод будет производить 285 тыс. кубометров продукции в год. Производство будет практически полностью автоматизировано.

Как сообщает «Коммерсант», основными потребителями продукции будут застройщики Ростовской области. Предварительная договорённость имеется с крупными застройщиками из областного центра.

Отметим, что компания была основана в 2007 году. Основная сфера деятельности комбината — производство газобетонных блоков автоклавного твердения. Головной офис компании находится в Краснодаре. Производственные мощности расположены в станице Васюринской Динского района.