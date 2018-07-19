Калужские аграрии активно заготавливают корма на зиму

Калуга, , 12:35 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 19 июля травы скошены на площади более 82 тысяч га, что составляет 48% от плана. Уже заготовлено 55 тысяч тонн сена (это половина запланированного объёма), 340 тысяч тонн сенажа (57% плана), 40 тысяч тонн силосной массы. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства области.

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По словам главы аграрного ведомства региона Леонида Громова, наиболее активно заготовку кормов ведут хозяйства Барятинского, Сухиничского, Мосальского, Дзержинского и Боровского районов. В ряде хозяйств приступили ко второму покосу трав.

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Силами кормозаготовительных отрядов областной МТС заготовлено около 10 тысяч тонн сенажа и силосной массы, что немного меньше, чем на тот же период 2017 года.

Между тем, калужский министр напомнил руководителям хозяйств о необходимости применения консервантов и биопрепаратов, подчеркнув, что в условиях дождливой погоды и надлежащего проведения трамбовки эти технологические приемы являются неотъемлемым условием получения качественных кормов.