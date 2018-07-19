В Оренбуржье арестовано имущество крупного сельхозпредприятия

Оренбург, , 12:20 — REGNUM В Оренбургской области за долги наложен арест на имущество сельскохозяйственного предприятия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, долг составляет около 50 млн рублей.

Приставы отметили, что организация не смогла вовремя рассчитаться по взятому кредиту, который брался на развитие бизнеса. Арестованы два комбайна и поголовье крупного рогато скота — 400 голов.

У должника есть ещё время рассчитаться по кредиту и вернуть имущество. В противном случае спецтехника и стадо будут проданы, а деньги, вырученные от их реализации, пойдут на погашение многомиллионной задолженности.