Четверг, 19 Июля 2018 года
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В Оренбуржье арестовано имущество крупного сельхозпредприятия

Экономика

Под арест попали техника и стадо крупного рогатого скота

Оренбург, 19 июля 2018, 12:20 — REGNUM  В Оренбургской области за долги наложен арест на имущество сельскохозяйственного предприятия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, долг составляет около 50 млн рублей.

Приставы отметили, что организация не смогла вовремя рассчитаться по взятому кредиту, который брался на развитие бизнеса. Арестованы два комбайна и поголовье крупного рогато скота — 400 голов.

У должника есть ещё время рассчитаться по кредиту и вернуть имущество. В противном случае спецтехника и стадо будут проданы, а деньги, вырученные от их реализации, пойдут на погашение многомиллионной задолженности.

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