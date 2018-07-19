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Топилин объяснил логику пенсионной реформы для медиков

Экономика

От увеличения пенсионного возраста спасены рентгенологи и работники противочумных станций

Москва, 19 июля 2018, 12:18 — REGNUM  Правительственный законопроект о проведении в РФ пенсионной реформы не предполагает роста пенсионного возраста для медиков, работающих во вредных условиях труда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин в ходе рассмотрения законопроекта о повышении пенсионного возраста на пленарном заседании Госдумы.

«Логика законопроекта заключается в том, что для тех категорий, у которых есть особые, тяжелые, вредные условия труда — то есть, там, где проводится спецоценка и выявляются вредные факторы. И там, где платятся дополнительные взносы в Пенсионный фонд», — заявил Топилин.

По его словам, для тех медиков, которые работают по такой системе, правила не изменятся. Однако без дополнительных взносов досрочная пенсия будет невозможна — ее неоткуда будет выплачивать.

«Для тех, у кого этой системы нет, мы подняли требования по возрасту так же, как и для всех граждан — я здесь не вижу никакого ущемления. Если медик — рентгенолог, работает в ожоговых или противочумных станциях, то есть там, где есть вредные факторы и он относится к спискам, то у него ничего не меняется», — рассказал Топилин.

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Пенсионная реформа
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