Рост реальных доходов граждан РФ – это обычная статистическая погрешность?

Москва, , 12:18 — REGNUM Российская экономика в настоящее время переживает временную стабилизацию, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы Росстата о том, что за первые шесть месяцев 2018 года реальные доходы граждан РФ выросли на 2,6%, а в годовом исчислении — на 0,2%.

«Величина 0,2% — это в пределах статистической погрешности, — пояснил Дзарасов. — Хотя не исключено, что какой-то рост доходов произошел. Он же не снижается непрерывно и плавно. Это всегда колебания. Надо смотреть на основную тенденцию — за период с 2014 года, когда последний крупный внешний шок потряс российскую экономику, падение реальных доходов населения составило более чем 10%. А теперь на 0,2% что-то подросло».

При этом Дзарасов пояснил, что в настоящее время российская экономика, по всей видимости, переживает некоторую стабилизацию. Скорее всего, временную.

«Спад не может продолжаться вечно, — подчеркнул он. — Экономика на более низком уровне экономической активности приспособилась к новым условиям, которые сложились в 2014—2015 годах. Это произошло за счет снижения уровня жизни людей. Доля частной прибыли в структуре ВВП возросла, а доля заработной платы упала. Это говорит о приоритетах правительства. Бремя кризиса переносили на население».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в июне 2018 года реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились по сравнению с маем на 10,1%. Такие цифры содержатся в отчете ведомства «О социально-экономическом положении России».

Росстат констатирует, что за первые шесть месяцев 2018 года реальные доходы граждан РФ выросли на 2,6%, в годовом исчислении — на 0,2%.

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