Топилин: Регионы получат 5 млрд рублей на перобучение предпенсионеров

Москва, , 11:53 — REGNUM Правительство намерено выделить 5 млрд рублей из федерального бюджета на помощь регионам РФ в части решения вопроса занятости граждан предпенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин в ходе обсуждения законопроекта о пенсионной реформе на пленарном заседании Госдумы.

«Есть ощущения, что могут возникнуть сложности с сохранением рабочих мест, с новыми рабочими местами. Мы сейчас готовим программу в бюджетном процессе по поддержанию регионов с точки зрения дополнительных программ занятости и повышения квалификации именно для людей предпенсионного возраста. Предварительно мы предполагаем на эти цели из федерального бюджета предусмотреть 5 млрд рублей», — заявил Топилин.

По его словам, это «достаточно серьезные деньги», которые будут выделяться субъектам РФ в качестве помощи из федерального бюджета РФ.

«Сейчас эту программу дорабатываем, и ко второму чтению законопроекта она будет готова», — отметил Топилин.