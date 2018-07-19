ФСБ пояснила запрет на использование иностранных судов рыболовами в России

Москва, , 11:32 — REGNUM Нормы законодательства, которые устанавливают требования к использованию иностранных судов, действуют с уже почти восемь лет — с 2011 года (Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 420-ФЗ). Такое пояснение дала Федеральная служба безопасности России в связи с публикациями в СМИ о запрете использования иностранных судов при осуществлении рыболовства в исключительной экономической зоне России. Ранее таких требований не предъявлялось, если у судна было право плавания под флагом РФ и оно эксплуатировалось российскими лицами по договорам бербоут-чартера (фрахтование судна без экипажа), пишет газета «Коммерсантъ».

В ФСБ напомнили, что осуществление российскими юридическими лицами промышленного рыболовства в морских водах России с использованием судов, принадлежащих иностранным лицам, не допускается. Это прописано в законе «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (ч. 3 и 4 ст. 16 и ч. 5 ст. 19 закона). Руководствуясь этим, российские спецслужбы принимают меры по предупреждению нарушений закона и защите экономических интересов государства.

Добавим, что рыбопромышленники Севера и Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, предпринимателей и экспортёров уверены, что такой запрет может повлечь дополнительные расходы на логистику и отразиться на стоимости рыбопродукции.

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