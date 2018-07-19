Почему в России не стоит увольнять за утрату доверия

Барнаул, , 11:18 — REGNUM Предложение российского бизнес-сообщества внести в Трудовой кодекс РФ нормы об увольнении «в связи с утратой доверия» может стать лишь формальным определением тех нарушений, которые необходимо изыскать в рамках уже существующего правового механизма, считает общественник, основатель Школы реальной политики в Алтайском крае Константин Емешин.

Комментируя в интервью ИА REGNUM слова главы департамента госслужбы ведомства Дмитрия Баснака, он, в частности, отметил:

«Проблема в том, что «утрата доверия» это некий обобщающий термин, который не имеет юридического содержания и последствий. Поэтому по сути решение переносится на другой уровень — нужно расшифровать аргумент утраты доверия.

Например, бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин, когда решил убрать мэра Барнаула Владимира Колганова, то он поручил прокуратуре срочно обнаруживать мусорные кучи по городу. Прокуратура находила, давала предписание Колганову, он их выполнял, но люди все равно продолжали валить кучи мусора, тогда прокуратура срочно в суды. И вот после того как набралось семь решений судов, которые якобы Колганов не исполнил, то тогда Карлин публично объявил об утрате доверия, сославшись, что тот не исполнил эти судебные решения.

Поэтому термин «утрата доверия» — крайне нечеткий юридический термин, и решение вопроса просто смещается к поиску нарушений в деятельности работника. Причем мало иметь нарушения, надо еще оценить последствия нарушений и поискать умысел. Хотя утрату доверия легче разыскать в рамках административного права, так как там нет «соразмерности ответственности». Так что термин «утрата доверия» — это лишь формальное определение тех нарушений, которые надо изыскать в рамках уже существующего правового механизма».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение разрешить увольнения за утрату доверия в Минтруд РФ поступило от российского бизнес-сообщества. По словам главы департамента госслужбы ведомства Дмитрия Баснака, в настоящий момент в стране такая норма об увольнении «в связи с утратой доверия» применяется только в отношении государственных служащих.

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