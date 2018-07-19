Володин: Диалог – основа доверия между странами

Москва, , 10:58 — REGNUM Коммуникации и отношения между странами должны выстраиваться на основе невмешательства во внутренние дела других государств, отсутствия двойных стандартов и открытости диалога. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с 64 послами РФ в странах Азии, Африки и Латинской Америки накануне расширенного заседания в Министерстве иностранных дел

«Сложившаяся годами практика развития межпарламентских отношений на основе дружбы, безусловно, сохраняется. Но в первую очередь мы выходим на выстраивание работы, основанной на конкретной повестке, которая предполагает сотрудничество и выстраивание наших коммуникаций исходя из понятных KPI и задач, которые ставит Совет Думы», — заявил Володин.

Кроме того, депутаты также выстраивают активную работу профильных комитетов по взаимодействию с другими странами.

«Нам крайне важно чтобы контакты, коммуникации и отношения максимально развивались, но исходя из задач выстраивания отношений во всех сферах, исходя из наших базовых принципов невмешательства во внутренние дела других государств, отсутствия двойных стандартов и открытости диалога. Диалог крайне необходим, потому что любой диалог — это основа доверия», — подчеркнул Володин.