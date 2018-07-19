Впервые в истории рост пенсий в два раза превысит инфляцию — Топилин

Москва, , 10:50 — REGNUM Впервые в истории России рост пенсий в два раза превысит уровень инфляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«В 2019 году, по нашим расчетам, увеличение пенсий — эта 1 тыс. рублей в среднем, 12 тыс. рублей в год будет означать индексацию всей пенсии в районе 7%, не ниже 7%. Прогнозируемая инфляция за 2018 год составит чуть более 3%. Это означает, что реальная индексация пенсий произойдет, и это будет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции — такого не было никогда в истории Российской Федерации, прошу на это обратить внимание», — сказал министр в Госдуме.

По его словам, в планах министерства в следующие периоды в течение последующих лет до 2024 года предполагается выйти на пенсии в размере около 20 тыс. рублей.