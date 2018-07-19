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Володин: Госдума создала более 10 межпарламентских комиссий

Экономика

Заседания некоторых из них пройдут в ближайшее время

Москва, 19 июля 2018, 10:47 — REGNUM  Госдума восстановила и запустила работу более десяти межпарламентских комиссий. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с 64 послами РФ в странах Азии, Африки и Латинской Америки накануне их заседания в Министерстве иностранных дел передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

«Мы большое значение отводим созданию межпарламентских комиссий, у нас таких комиссий более десяти. За полгода мы создали такие комиссии с республикой Корея, Ираном, сейчас у нас в стадии завершения создания такой же комиссии высокого уровня с Бундестагом», — заявил Володин.

Кроме того, он напомнил, что Госдума также восстановила работу межпарламентской комиссии с Францией. Ее заседание пройдет уже 25 июля.

«Мы считаем, что эта форма достаточно эффективна, потому что она обязывает и российскую сторону, Госдуму, и наших коллег из парламентов других стран более эффективно работать по конкретной повестке», — отметил Володин.

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Государственная дума РФ VII созыва
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