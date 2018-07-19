В США запасы нефти выросли, бензина сократились – цена на месте

Вашингтон, , 10:44 — REGNUM В начале текущей недели цены на нефть снизились на данных о росте добычи в Саудовской Аравии и заявлениях Минфина США о готовности предоставить отдельным экспортерам иранской нефти освобождение от санкций. Об этом сообщил ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

Тогда, в понедельник 16 июля, цена марки Brent упала с 75,35 долларов за баррель до 71,30 вчера, 18 июля, отметил эксперт.

По его словам, некоторые ожидания на рост связывали с данными министерства энергетики США по запасам за неделю. Частично эти ожидания оправдались и цена скорректировалась до с 73,05 долларов за баррель. Правда, данные были достаточно противоречивыми (запасы сырой нефти выросли на 5,836 млн баррелей, запасы дистиллятов и бензина сократились на — 0,371 и — 3,165 млн баррелей соответственно) и на сегодняшних торгах цена минимально снижается.

Оказывает давление на нефтяные котировки и доллар США, который подорожал на рынке Форекс ко всем основным валютам, сказал финансовый консультант Teletrade. ПО его словам, во вторник-среду (17 и 18 июля) проходил отчет руководителя ФРС Джерома Пауэлла перед сенатом США, в котором Пауэлл подтвердил готовность ФРС ещё два раза в 2018 году повысить процентную ставку. Он также высоко оценил состояние американской экономики, фондовые индексы которой бьют исторические максимумы. Особенно хорош технологический сектор, индекс NASDAQ за июнь-июль обновлял максимумы семь раз.

Грачев отмечает, что американский фондовый рынок, как пылесос втягивает в себя ликвидность с развивающихся рынков, отсюда высока вероятность укрепления «бакса» в ближайшие месяц-два. А вот российский рубль, к слову, в этой ситуации выглядит достаточно стабильно, интерес к рублю остается высоким. Иллюстрацией может служить вчерашние итоги аукциона ОФЗ, на котором Минфин разместил бумаг на 40 млрд рублей с двух-трехкратным превышением спроса над предложением.

До конца недели значимых новостей с сырьевого рынка не ожидается, поэтому можно ожидать, что цена марки Brent притормозится около 72,00 +/ — 1,00 долларов за баррель, добавил эксперт.

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