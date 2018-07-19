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На модернизацию сайтов новосибирского правительства потратят 10 млн руб

Экономика

Средства выделят из регионального бюджета

Новосибирск, 19 июля 2018, 10:38 — REGNUM  На модернизацию и сопровождение сайта «Электронная демократия Новосибирской области», а также единой платформы портала губернатора и правительства региона новосибирские власти потратят почти 10 млн рублей из областного бюджета. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подрядчику предстоит расширить функционал системы «Электронная демократия», на котором публикуются проекты нормативных актов, а также улучшить сайт правительства Новосибирской области, расширить его функционал, оптимизировать и обеспечить бесперебойную работу системы. Кроме того, на ресурсе «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области» появится «личный кабинет предпринимателя», и на всех порталах — виджет «Гослуслуг».

Цена контракта — 9,9 млн рублей. Аукцион назначен на 9 августа.

Отметим, что доходы бюджета Новосибирской области на 2018 год запланированы в размере 135,4 млрд рублей, расходы — 139,4 млрд рублей, дефицит — 3,9 млрд рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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