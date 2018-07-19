Регионы Дальнего Востока взяли в долг ещё 5,7 млрд рублей

Хабаровск, , 10:30 — REGNUM Госдолг субъектов Дальневосточного федерального округа за июнь 2018 года вырос на 5,7 млрд рублей. Больше всех кредитов за этот период набрал Хабаровский край, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных министерства финансов РФ.

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Долг Хабаровского края за месяц возрос с 43,5 до 46,6 млрд рублей — на 3,1 млрд. Кредиты брали также Приамурье (рост на 1 млрд до 28,7 млрд рублей), Магаданская область (на 600 млн до 16,1 млрд), Якутия (на 500 млн до 55,2 млрд), Еврейская автономия (на 400 млн до 5,7 млрд).

Не изменились объёмы долговых обязательств Приморья (5,4 млрд), Камчатки (4,2 млрд) и Чукотки (10,4 млрд). Снижения суммы кредитов в июне не продемонстрировал ни один дальневосточный регион. По-прежнему совсем нет займов у Сахалинской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января по 1 июня объём долгов регионов Дальнего Востока увеличился на 7,9 млрд рублей. Абсолютный лидер по темпам роста размера займов — Якутия: долги республики за полгода увеличились на 3,1 млрд. рублей. Второе место по уровню закредитованности и динамике её усиления — у Хабаровского края, госдолг которого составляет 43,5 млрд (на 2,4 млрд больше, чем полгода назад).