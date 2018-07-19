Рубль снова под давлением — обзор

Москва, , 10:08 — REGNUM В ходе торговой сессии 18 июля российский рубль ослабел. Национальная валюта просела к доллару на 0,8% и практически не изменилась к евро за счет того, что европейская валюта падала примерно теми же темпами, что и российская. Об этом сообщила финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

По ее словам, утром 19 июля на международном рынке рубль в паре с долларом торговался на отметке 62,97, в паре евро — на отметке 73,33.

Рубль дешевел даже на фоне роста нефтяных котировок, а сегодня, 19 июля, после некоторого восстановления накануне, нефтяные котировки умеренно снижаются, так что говорить о поддержке для рубля со стороны нефти не приходится, отмечает эксперт.

Кроме того, фактор, поддерживающий рубль в конце прошлой и начале текущей недели — встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, — себя уже исчерпал, он полностью учтён рынками, считает Кулакова.

По ее словам, сейчас в фокусе внимания инвесторов новости об ослаблении валютного контроля для компаний, попавших под санкции. Такая мера может сократить предложение иностранной валюты на внутреннем рынке России, что негативно скажется на курсе рубля. Рынки уже сейчас отыгрывают это обстоятельство. В пользу рубля говорит лишь налоговый период, который как раз сейчас проходит в России: выплата налогов традиционно сопровождается ростом спроса на рубли. Однако, с учётом всех обстоятельств, сегодня рубль с высокой вероятностью продолжит слабеть.

Велика вероятность, что курс российского рубля к доллару уже сегодня перейдет в диапазон 63−64. Курс российского рубля к евро может консолидироваться около отметки 74, отметила она.

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