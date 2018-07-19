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Минторг США объявил о расследовании по импорту урана

Экономика

Они хотят проверить, угрожает ли это национальной безопасности

Вашингтон, 19 июля 2018, 02:26 — REGNUM  Министерство торговли США начало расследование по импорту урана из-за рубежа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наше производство урана для военных нужд и энергетики упало с 49 процентов до пяти. Министерство торговли проведет тщательное и прозрачное расследование, чтобы выявить, угрожает ли импорт урана в США национальной безопасности», — заявил глава минторга США Уилбор Росс.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа планировала проведение расследование по импорту урана в США.

Читайте ранее в этом сюжете: США подумывают о пошлинах на импорт урана

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Торговые войны США
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