Минторг США объявил о расследовании по импорту урана

Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Министерство торговли США начало расследование по импорту урана из-за рубежа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наше производство урана для военных нужд и энергетики упало с 49 процентов до пяти. Министерство торговли проведет тщательное и прозрачное расследование, чтобы выявить, угрожает ли импорт урана в США национальной безопасности», — заявил глава минторга США Уилбор Росс.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа планировала проведение расследование по импорту урана в США.

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