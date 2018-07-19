Эксперт: Россия распродала Treasuries из-за санкций

Москва, 19 июля 2018, 02:11 — REGNUM Сокращение объема американских гособлигаций, находящихся в собственности России, вызвано геополитическими соображениями, заявил Владимир Миклашевский, старший экономист Danske Bank, передает РБК.
Комментируя информацию о том, что Россия выбыла из списка основных держателей Treasuries, эксперт сказал:
«За такой массивной распродажей мы видим чистую геополитику: снижение рисков на фоне продолжающегося ужесточения антироссийских санкций во избежание возможного развития событий по ливийскому или иранскому сценарию».
Напомним, Россия по последним данным, не вошла в список основных владельцев Treasuries, сумма бумаг у РФ оказалась меньше $30 млрд.
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