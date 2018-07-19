Киберполиция Украины задержала студентов, добывавших криптовалюту вирусом

Киев, , 00:20 — REGNUM Двое студентов технического вуза попались на распространении вируса, который, поражая компьютеры, использовал их мощности для удаленной добычи криптовалюты, заявили в департаменте киберполиции Украины. Сообщение опубликовано 18 июля на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

«Оперативники киберполиции установили, что вредное программное обеспечение сообщники приобрели на одном из хакерских форумов. Изменив его, студенты предлагали купить это программное обеспечение другим заинтересованным лицам.<…> Они также размещали на форумах и других интернет-ресурсах ссылку на фейковое программное обеспечение, пораженное этим вирусом, и, с его помощью, добывали криптовалюту», — сказано в сообщении.

Отметим, что значительные успехи в легализации бизнеса в сфере добычи криптовалют демонстрирует Белоруссия. Это признал парламент Японии.

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